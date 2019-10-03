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03.10.2019

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha, Demir’le gidiyor!

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 38. bölümüyle ekrana geldi. Demir, Züleyha'nın birlikte eve dönmesini istedi. Demir, Yılmaz'a silah çekti. Yılmaz, Züleyha'ya "Siper olacak kadar çok seviyorsun, git o zaman Yılmaz'la!" dedi ve Adnan'ı asla göremeyeceğini söyledi. Züleyha bu tehdidin ardından Demir'e geri döndü.

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