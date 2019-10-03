BİZE ULAŞIN
03.10.2019
Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha, Demir’le gidiyor!
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 38. bölümüyle ekrana geldi. Demir, Züleyha'nın birlikte eve dönmesini istedi. Demir, Yılmaz'a silah çekti. Yılmaz, Züleyha'ya "Siper olacak kadar çok seviyorsun, git o zaman Yılmaz'la!" dedi ve Adnan'ı asla göremeyeceğini söyledi. Züleyha bu tehdidin ardından Demir'e geri döndü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.