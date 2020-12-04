Bir Zamanlar Çukurova'da düğümü çözen sahne! Müjgan bir bir itiraf etti

ATV ekranlarının Perşembe gecesi klasiği Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle milyonları ekran başına topladı. Bir Zamanlar Çukurova'nın ilgiyle izlenen yeni bölümünde Müjgan'ın Yılmaz ve Fikret'i karşı karşıya getiren hamilelik yalanını itiraf etmesi, Çukurova'da şok etkisi yarattı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'da geceye damga vuran o sahne...

Bir Zamanlar Çukurova büyük itirafla sarsıldı. Milyonlar Çukurova'nın yeni bölümünde Müjgan'ın itiraflarını konuştu. ATV ekranlarının Perşembe gecesi klasiği Bir Zamanlar Çukurova reytingde zirveye oturdu.

Müjgan'ın Yılmaz ve Fikret'i karşı karşıya getiren hamilelik yalanını itiraf etmesi, herkesi şaşkına çevirir.

Yılmaz, artık Müjgan'ın tüm yönetimini Behice'nin gerçekleştirdiğinden emin hale gelir! Bu son olay ile Fekeli'nin de Müjgan'a olan tavrı değişecektir.

Yılmaz, kendini Züleyha'ya karşı aklanmış saysa bile, artık karşısında yepyeni bir Züleyha vardır.

Züleyha, Demir'in karşısına dikilecek kadar cesur, Müjgan'ı koruyacak kadar vicdanlı bir kadındır artık!