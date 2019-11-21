21 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
21.11.2019

Bir Zamanlar Çukurova dizisine damga vuran Müslüm Gürses şarkısı

Bir Zamanlar Çukurova dizisine Müslüm Gürses'in Sevda Yüklü Kervanlar şarkısı damga vurdu! | Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm... ATV'nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova son yayınlanan bölümüyle yine ses getirdi. Başrollerini Vadihe Gördüm, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Kerem Alışık'ın paylaştığı dizi reyting listelerinde zirveye damga vurdu. Dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın son yayınlanan 45. yeni bölümüne ait özel sahneleri ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bir Zamanlar Çukurova yeni fragmanı yayınlandı
Bir Zamanlar Çukurova yeni fragmanı yayınlandı
Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Yamanları itibarını Züleyha kurtarıyor
Yamanları itibarını Züleyha kurtarıyor
Müjgan'ın zor kararı!
Müjgan'ın zor kararı!
Demir kapıya dayanıyor!
Demir kapıya dayanıyor!
Yılmaz gerçekleri itiraf ediyor
Yılmaz gerçekleri itiraf ediyor
Fekeli kaderine boyun eğiyor ve gerçeği kabulleniyor
Fekeli kaderine boyun eğiyor ve gerçeği kabulleniyor
Gaffur'a konakta büyük şok!
Gaffur'a konakta büyük şok!
Demir gerçeği öğrenince Gaffur'un boğazına sarılıyor
Demir gerçeği öğrenince Gaffur'un boğazına sarılıyor
Toplu sünnet töreninde kabus! Herkes zehirleniyor
Toplu sünnet töreninde kabus! Herkes zehirleniyor
Bir Zamanlar Çukurova son bölümde çalan şarkı
Bir Zamanlar Çukurova son bölümde çalan şarkı
Züheyla'dan Yılmaz'a büyük şok!
Züheyla'dan Yılmaz'a büyük şok!
Daha Fazla Video Göster