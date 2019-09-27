Bir Zamanlar Çukurova'nın 38. bölüm fragmanı yayınlandı-İZLE

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 38. yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 38. bölüm fragmanında "Siper olacak kadar çok seviyorsun, git o zaman Yılmaz'la..."sözü dikkat çekiyor. Bir Zamanlar Çukurova 38.bölüm fragmanı izle...