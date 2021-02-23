Bir Zamanlar Çukurova 85. bölüm fragmanı yayınlandı! "Adnan Yaman benim babam!"

Bir Zamanlar Çukurova 85. yeni bölüm fragmanı izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanıyla olay oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Adnan Yaman benim babam!" sözleri fragmana damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 85. bölüm fragmanı...