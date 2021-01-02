Bir Zamanlar Çukurova 79. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle

Bir Zamanlar Çukurova 79. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanıyla olay oldu. Yılmaz'ın ani ölümü tüm Çukurova'yı gözyaşlarına boğarken Züleyha ve Yılmaz'ın hikayesi ölüme yenik düştü. Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, "Beni böyle bırakıp gideceğin hiç aklıma gelmezdi." sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 79. bölüm fragmanı...