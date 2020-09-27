Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının en çok sevilen dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova 66. yeni bölüm fragmanıyla sosyal medyayı salladı. 65. bölümün sonunda Hünkar Yaman'a büyük bir şok yaşatan Demir Yaman, annesinin yeni kararı sonrası öfke patlaması yaşar. Diziseverler 'Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte perşembe akşamlarına damga vuran Bir Zamanlar Çukurova 66. bölüm fragmanı...