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Bir Zamanlar Çukurova 125. bölüm 2. fragmanı izle | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı

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Giriş: 23.02.2022 11:07
Güncelleme:23.02.2022 11:07
Bir Zamanlar Çukurova 125. yeni bölüm 2. fragmanı izle | Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezona fırtına gibi başladı. Yepyeni kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen bölümünden yeni fragman yayınlandı. Yeni bölüm Perşembe 20.00'de atv'de!

Hakani kumpastan sağ çıkmayı başarıyor

Hakan, kendisine kurulan kumpastan sağ kurtulmayı başarır ancak bu kez Züleyha'nın sorularıyla karşı karşıya kalır. Şüphenin pençesine düşen Züleyha, Hakan'la arasına mesafe koyarken, Hakan kendisini öldürmeye çalışan düşmanını aramaya koyulur.

Abdülkadir'in katil olduğu Çukurova'da yayılıyor

Fikret, herkesin içinde Fekeli'nin katilinin Abdülkadir olduğunu ilan eder. Olay yaratan itirafın ardından Abdülkadir için Çukurova'da barınmak zor hale gelir. Çukurova halkı Fikret'in sözlerine itimat eder ancak Abdülkadir'in hapsi boylaması için kanıta ihtiyaç vardır.

Fikret Beyrut'ta Mehmet'i araştırıyor

Züleyha, Mehmet'in kendisinden bir şeyler sakladığına emin olur. Bunun üzerine Fikret, Beyrut'a giderek Mehmet Kara'yı araştırır. Mehmet'in aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu düşünen Fikret, ele geçirdiği bilgilerle büyük sırrı çözer.

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