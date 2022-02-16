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Videolar Bir Zamanlar Çukurova Videoları Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm 2. fragmanı izle | Çukurova'da intikam çanları çalıyor

Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm 2. fragmanı izle | Çukurova'da intikam çanları çalıyor

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Giriş: 16.02.2022 12:22
Güncelleme:16.02.2022 12:22
Bir Zamanlar Çukurova 124. yeni bölüm 2. fragmanı izle | Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezona fırtına gibi başladı. Yepyeni kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölümünde intikam çanları çalıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm 2. fragmanı...

Fikret, Vahap'ın sözlerinin peşine düşüyor

Vahap, Mehmet Kara'nın aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu ilan ettikten sonra korkuya kapılıp bağ evine sığınır. Bağ evine gelen Abdülkadir, Vahap'tan hesap sorar. Vahap'ın sözlerine inanan tek kişi Fikret olur. Fikret, Çetin'le beraber Vahap'ı bulup konuşturmaya çalışır ancak Vahap yaptıklarını deliliğe vurur. Hakan ise Vahap'a canını bağışlamak için son bir şans verir.

Mektuptan çıkan fotoğraf Züleyha'yı şoke ediyor

Sırrı açığa çıkma noktasına gelen Hakan, mektupla ilgili Züleyha'ya bir açıklama borçludur. Hakan, okuması için Züleyha'ya mektubu verirken, zarftan çıkan fotoğraf Züleyha'yı çok şaşırtır.

Züleyha intikamını alırken, Hakan'ın canı tehlikeye giriyor

Züleyha, kendisini kaçıran Erdil'den intikamını çok ağır alır. Diğer yandan Çolak, Züleyha'nın evine kadar girmeye kalkınca Hakan'ın gözü döner ve Çolak'ın üzerine yürür. Her şey yoluna girmişken bu kez Hakan hain bir pusunun kurbanı olur.

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