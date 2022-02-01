Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanı izle | "Ya konuşursun, ya ölürsün!"

Bir Zamanlar Çukurova 122. yeni bölüm fragmanı izle | Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezona fırtına gibi başladı. Yepyeni kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Ya konuşursun, ya ölürsün!" sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanı...