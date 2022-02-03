03 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Bir Zamanlar Çukurova Videoları Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm 2. fragmanı izle | "Sabrım taşarsa yalnız, işin rengi değişir!"

Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm 2. fragmanı izle | "Sabrım taşarsa yalnız, işin rengi değişir!"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.02.2022 14:00
Güncelleme:03.02.2022 14:00
Bir Zamanlar Çukurova 122. yeni bölüm 2. fragmanı izle | Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezona fırtına gibi başladı. Yepyeni kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Sabrım taşarsa yalnız, işin rengi değişir!" sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm 2. fragmanı...

Fikret, Abdülkadir'i kaçırıyor

Fikret, Lütfiye ve Züleyha'yı atlatmayı başarıp Abdülkadir'in peşine düşer ve onu kaçırıp bir orman kulübesine götürür. Abdülkadir, Fikret'in elinden kurtulamayacağını anlayınca yalanlar uydurup yalvarmaya başlar. Abdülkadir'in sözlerine kulak asmayan Fikret, intikam için farklı bir yol seçer.

Çolak, Züleyha'ya karşı taktik değiştiriyor

Huğların talan edildiğini öğrenen Züleyha, Çolak'ın karşısına çıkıp hesap sorar. Züleyha'nın cesareti Çukurova'da takdir toplarken, Çolak, Züleyha'yı yıldıramayacağını anlayınca taktik değiştirir. Fikret ve Hakan huğlarda yardım dağıtırken Özhan da adamlarıyla gelip herkesi şaşırtan bir hamle yapar.

Çukurova'da Züleyha için zor günler yaklaşıyor

Hakan'la ilişkisini noktalayan Züleyha, oldukça zor günler geçirmektedir. Çolak'ın hedefi haline gelen Züleyha'yı bekleyen bir diğer tehlike ise Vahap'tır. Başına buyruk hareketleri yüzünden Abdülkadir'le de arası açılan Vahap'ın Züleyha'ya olan saplantısı korkunç boyutlara varacaktır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sabrım taşarsa yalnız, işin rengi değişir!
"Sabrım taşarsa yalnız, işin rengi değişir!"
Ya konuşursun, ya ölürsün!
"Ya konuşursun, ya ölürsün!"
Nasıl gizlersiniz benden böyle bir şeyi?!
"Nasıl gizlersiniz benden böyle bir şeyi?!"
Bir Zamanlar Çukurova 121. bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Çukurova 121. bölüm fragmanı izle
Büyük gün geldi!
"Büyük gün geldi!"
Sen, Çolak Ağa’yı tanımıyorsun yalnız…
"Sen, Çolak Ağa’yı tanımıyorsun yalnız…"
Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanı izle
Sahtekar bir kadın ile evleniyordum!
"Sahtekar bir kadın ile evleniyordum!"
Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm fragmanı izle
Ya Züleyha’ya bir şey olursa?
"Ya Züleyha'ya bir şey olursa?"
Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm fragmanı izle
Aşk mı, mantık mı?
Aşk mı, mantık mı?
Daha Fazla Video Göster