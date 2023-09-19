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Yolun sonu cezaevi! Müge Anlı’daki Mehmet Topaloğlu cinayetinde katil tutuklandı

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Giriş: 19.09.2023 11:42
Güncelleme:19.09.2023 11:42
22 yaşındaki Mehmet Topaloğlu'nu kimin öldürdüğü günlerce programda konuşulmuştu, yaşadığı köyde çok sayıda tanık stüdyoya konuk olmuştu... Bugün canlı yayına gelen anne babası dava sonuçlanınca Müge Anlı'ya çiçek getirerek teşekkür ettiler.
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Yolun sonu cezaevi! Mehmet Topaloğlu'nun katil tutuklandı
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