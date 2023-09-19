19 Eylül 2023, Salı
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Yolun sonu cezaevi! Müge Anlı’daki Mehmet Topaloğlu cinayetinde katil tutuklandı
22 yaşındaki Mehmet Topaloğlu'nu kimin öldürdüğü günlerce programda konuşulmuştu, yaşadığı köyde çok sayıda tanık stüdyoya konuk olmuştu... Bugün canlı yayına gelen anne babası dava sonuçlanınca Müge Anlı'ya çiçek getirerek teşekkür ettiler.