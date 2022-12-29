Sapık Sinan Sardoğan'ın sözleri Müge Anlı'yı çıldırttı: "Sen erkek misin el alemin anasına mesaj atıyorsun"

Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan Müge Anlı canlı yayınında bugün yine ortalığı karıştırdı. Musallat olduğu kadınları yuvasından eden Sinan Sardoğan'ın stüdyodaki diğer tarafları tahrik eden cümleler kurmasıyla ortalık karıştı.Kayıp Arife Gökçe'nin oğlu Tufan'a oturduğu yerden laf atan Sinan Sardoğan hem Müge Anlı'yı hem de Tufan Gökçe'yi çileden çıkardı. Tufan Gökçe'nin saldırıya geçmesinin ardından Müge Anlı, "Milletin arkasına saklanıyorsun 'adam mısın, adam mısın' diyorsun. Ya sen erkek misin el alemin anasına mesaj atıyorsun! Hadi gel bana da takıl! Reklam arasında da aynısını yapıyorsun, milleti tahrik ediyorsun. Seni tuttuklarını, zarar gelmeyeceğini biliyorsun habire söyleniyorsun. Benim yüzümden tutuyorlar seni burada. Onlar da bana saygılarından duruyorlar. Bu kadar insan seni tutmak için uğraşıyor burada. Tutun derim tutun derim sonra bira de tutmayın derim görürsün gününü. Beni de çıldırtma. Çok kavga etmek istiyorsan çıkın Tufan'la dışarı madem. Ben burada stüdyoya hakim olmakla yükümlüyüm." dedi.