Müge Anlı’daki Sevgi Demirci olayıyla ilgili korkunç şüphe! Gözler kızına çevrildi!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki zincirleme cinayette kafa karıştıran iddialar gündeme geldi! 2 çocuğuyla birlikte katledilen Sevgi Demirci'nin iş yerindeki yöneticisi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sevgi Demirci’nin kaybolana kadar yanında çalıştığını belirten Serat Bey, Demirci’nin bir gün işe gelmediğini, aradıklarında ise oğlu Eren'in mesaj atarak “biz iyiyiz babam peşimize düştü” dediğini söyledi. Sevgi Demirci’nin iş yerindeki dolabının boşaltıldığını gördüklerinde panik yaptıklarını ve gelmemek üzere gittiğini belirten Serhat Bey, "Haber alamayınca bir arkadaş ile eşini Sevgi Hanım'ın kızının evine gönderdik. Zeynep Hanım 'Annem iyi' deyip kapıyı suratımıza kapattı. Neden bilmemesine rağmen 'Annem iyi' deyip kapıyı yüzümüze kapattı? Kızı yüzünden Sevgi'nin Ünal ile kaçtığını sandık. Eğer bir panik durumu olsaydı hep birlikte arardık." dedi. Serhat Güven’in açıklamaları sonrası oklar Sevgi Demirci’nin kızı Zeynep’e çevrildi. İlk açıklamasında annesinin kaybının ona ulaşamadıktan sonra farkına vardığını belirten Zeynep Polat’ın çelişkili ifadeleri cinayetleri bildiği yönündeki şüpheleri artırdı.