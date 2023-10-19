Müge Anlı'daki Nevrigül Alan olayında cinayet şüphesi! Tanıklar konuştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu hafta, 2 Eylül günü ortadan kaybolan Nevrigül Alan konusu işlendi. Çocuklarını almak için evden çıkan 22 yaşındaki genç kızın ailesi, 6 yıllık evliliğinde şiddet gördüğü ve ölüm tehdidi aldığını söylerken, annesi ise kızının ölmüş olabileceğini ileri sürdü. 47 gündür haber alınamayan Nevrigül Alan'dan acı haber geldi. genç kadın, Gemlik ilçesinde zeytinlik bir alanda ağaca asılı vaziyette ölü bulundu. Olay yerinde bulunan kanıtlar Nevrigül Alan'ın cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesini gündeme getirdi. İşte detaylar...