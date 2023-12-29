Müge Anlı'daki Mustafa Hakkulu cinayetinde mahkeme kararı

Adana Kozan'da ortadan kaybolan Mustafa Hakkulu'nun cinayete kurban gittiği programda açığa çıkarken peş peşe üç isim daha gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden İsa Dumlu sorular karşısında sessiz kalırken, Bengül Güvenç'in cevabı 'ben suçsuzum'du. Tutuklulukları devam eden üç isim mahkemeye sevk edildi. Mahkemeden çıkan kararla iki arkadaşına tutuklama, çocuklarının annesine ev hapsine hükmedildi.