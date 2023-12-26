Müge Anlı'daki Mustafa Hakkulu cinayetinde hareketli dakikalar

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aydınlatılan Mustafa Hakkulu cinayetinde hareketli dakikalar yaşandı. Cinayeti işlediğini itiraf eden İsa Dumlu sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Muhabirlerin sorularına yanıt vermeyen adam emniyete getirildi. İçinde cam ve kan parçaları olduğu iddia edilen araç incelemeye alındı. Eski eşi Bengül Güvenç'in de alınması ile birlikte gözaltı sayısı 3'e yükseldi.