Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayeti için emniyet ekipleri harekete geçti! Bulunan kafatası...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Fatma Karadağ, eski sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet Karahan'ı öldürdüğünü ileri sürdü. DJ Gezgin olarak da tanınan Karahan'ın cansız bedeniyle günlerce aynı evde kaldıklarını, sevgilisi Cemal'in kokmasın diye her gün yıkadığını ve oda parfümü sıktığını ileri sürdü. Manisa Turgutlu'da bir tarlada insana ait kafatası bulunmasının ardından emniyet ekipleri DNA incelemesi başlattı.