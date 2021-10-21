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Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayeti için emniyet ekipleri harekete geçti! Bulunan kafatası...

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Giriş: 21.10.2021 13:28
Güncelleme:21.10.2021 13:28
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Fatma Karadağ, eski sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet Karahan'ı öldürdüğünü ileri sürdü. DJ Gezgin olarak da tanınan Karahan'ın cansız bedeniyle günlerce aynı evde kaldıklarını, sevgilisi Cemal'in kokmasın diye her gün yıkadığını ve oda parfümü sıktığını ileri sürdü. Manisa Turgutlu'da bir tarlada insana ait kafatası bulunmasının ardından emniyet ekipleri DNA incelemesi başlattı.
DJ Gezgin cinayeti için emniyet ekipleri harekete geçti
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