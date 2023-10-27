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Müge Anlı'daki Bedriye Kılıç olayında sıcak gelişme

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Giriş: 27.10.2023 13:06
Güncelleme:27.10.2023 13:06
Haftalardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Bedriye Kılıç olayında sıcak gelişme yaşandı. 35 yaşındaki kadının kaybının 115. gününde eşi ve eşinin ailesi gözaltına alındı. Bedriye Kılıç'ın ailesi konuşarak çok mutlu olduklarını teşekkür ederek söylediler. Bedriye Kılıç'ın babası Tayfur'un anne ve babasının tutuklanmasını istediğini ve bu yayının devam etmesini istediğini söyledi.
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