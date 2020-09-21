Müge Anlı’da aranan Duygu Çelikten’den acı haber!

2 çocuk annesi Duygu Çelikten 6 Eylül günü Antalya’da şüpheli şekilde ortadan kaybolmuştu. 30 yaşındaki Duygu’nun şüpheli kaybı sonrası kardeşi Anıl Çelikten ve annesi Leyla Çelikten Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Duygu’nun boşanması sonrası evlerine geri geldiğini söyleyen aile karşı komşusu Veli isimli bir şahsın yaşadığını ve bu şahsın Duygu’yu ‘Benimle kaçmazsan seni ve aileni öldürürüm’ diye tehdit ettiğini iddia etmişti. 13 gündür aranan Duygu'dan acı haber geldi. Ormanlık alanda bulunan Duygu'nun vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı.