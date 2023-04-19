Müge Anlı'da aranan Ali Atasever'in teyzesi ve kuzeninden kan donduran iddia! 'Ali'mi yakanlar yansın'

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Ali Atasever'in kaybıyla ilgili konuşan teyze, baba Sait Atasever'den kuşkulandığını söyledi. Ablam korkusundan konuşamıyor diyen kadın her şeyi biliyor dedi. Hatice Hanım sağ olsa kesin çıkardı diyede söyledi. Ablasının evine gittiğini 'Ali'mi yakanlar yansın' demişti dedi. Teyzesinin oğlu Ali Atay ise, gözyaşları içinde kuzeninin sürekli babasından şiddet gördüğünü söyledi.