19 Nisan 2023, Çarşamba
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Müge Anlı'da aranan Ali Atasever'in kaybı ile ilgili hareketli saatler
Müge Anlı'da aranan Ali Atasever'in kaybıyla ilgili Kütahya'da hareketli saatler yaşandı. Fırın ve çevresi didik didik edildi. Çocukluğundan beri babasından şiddet gördüğü söylenen Ali Atasever'in evlerindeki fırında yakıldığına dair söylentiler vardı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerine intikal etti. Yapılan araştırmalarda luminol inceleme ile fırın ve çevresinde kan izi arandı.