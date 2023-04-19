Müge Anlı'da aranan Ali Atasever'in kaybı ile ilgili hareketli saatler

Müge Anlı'da aranan Ali Atasever'in kaybıyla ilgili Kütahya'da hareketli saatler yaşandı. Fırın ve çevresi didik didik edildi. Çocukluğundan beri babasından şiddet gördüğü söylenen Ali Atasever'in evlerindeki fırında yakıldığına dair söylentiler vardı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerine intikal etti. Yapılan araştırmalarda luminol inceleme ile fırın ve çevresinde kan izi arandı.