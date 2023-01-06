06 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı ses kayıtlarını sansürsüz yayınladı! Kendi sesini duyan sapık Sinan Sardoğan şaştı kaldı

Müge Anlı ses kayıtlarını sansürsüz yayınladı! Kendi sesini duyan sapık Sinan Sardoğan şaştı kaldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.01.2023 14:08
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına damga vuran sapık Sinan Sardoğan, bomba gibi bir itirafla gündemde yine yerini aldı. Müge Anlı'da bugün yaşanan gelişmelerde sapık Sinan'ın 'yalan, yok öyle bir şey' sözleri üzerine sansürsüz ses kayıtları ortaya çıktı. Olay itiraf yalnızca Arife Gökçe'yi değil onun kardeşi Hamide ve Hamide Hanım'ın kızıyla da ilgiliydi. Kendi sesini duyan Sinan büyük şok geçirince 'hayır' diyerek kendini savunmaya çalıştı. İşte 6 Ocak Cuma günü Müge Anlı'da yaşanan olaylar...
Müge Anlı ses kayıtlarını sansürsüz yayınladı!
Müge Anlı ses kayıtlarını sansürsüz yayınladı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Ocak Cuma canlı izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Ocak Cuma canlı izle
Müge Anlı 5 Ocak Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 5 Ocak Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 4 Ocak Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 4 Ocak Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 3 Ocak Salı tek parça izle
Müge Anlı 3 Ocak Salı tek parça izle
Müge Anlı 2 Ocak Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 2 Ocak Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 30 Aralık Cuma tek parça izle
Müge Anlı 30 Aralık Cuma tek parça izle
Sapık Sinan Sardoğan’ın sözleri Müge Anlı’yı çıldırttı
Sapık Sinan Sardoğan'ın sözleri Müge Anlı'yı çıldırttı
Sinan Sardoğan’dan kaçma girişimi
Sinan Sardoğan'dan kaçma girişimi
Müge Anlı 29 Aralık Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 29 Aralık Perşembe tek parça izle
Müge Anlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Teyzesinin anlattıklarına dayanamayıp yumrukladı
Müge Anlı yayınında yumruklar havada uçuştu! Teyzesinin anlattıklarına dayanamayıp yumrukladı
Müge Anlı 28 Aralık Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 28 Aralık Çarşamba tek parça izle
Daha Fazla Video Göster