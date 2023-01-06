Müge Anlı ses kayıtlarını sansürsüz yayınladı! Kendi sesini duyan sapık Sinan Sardoğan şaştı kaldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına damga vuran sapık Sinan Sardoğan, bomba gibi bir itirafla gündemde yine yerini aldı. Müge Anlı'da bugün yaşanan gelişmelerde sapık Sinan'ın 'yalan, yok öyle bir şey' sözleri üzerine sansürsüz ses kayıtları ortaya çıktı. Olay itiraf yalnızca Arife Gökçe'yi değil onun kardeşi Hamide ve Hamide Hanım'ın kızıyla da ilgiliydi. Kendi sesini duyan Sinan büyük şok geçirince 'hayır' diyerek kendini savunmaya çalıştı. İşte 6 Ocak Cuma günü Müge Anlı'da yaşanan olaylar...