Müge Anlı canlı yayında duyurdu! 18 yaşındaki Göksu Kay bulundu |Video - 22.10.2019

Ailesi 18 yaşındaki kayıp çocukları Göksu Kay'ın bulabilmek için ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Kayıp gençle ilgili son dakika gelişmesi Müge Anlı canlı yayında duyurdu. İşte 22 Ekim Salı günü canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan o anlar...