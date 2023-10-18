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Merve annesinin sesini ilk kez Müge Anlı'da duydu! Sözleri çıldırttı

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Giriş: 18.10.2023 14:57
Güncelleme:18.10.2023 14:58
Merve Çınar 21 yıldır hiç görmediği annesinin sesini ilk kez Müge Anlı'da duydu. Nermin Akbağ ile telefonda konuşan Merve, annesine 'bizi hiç aramadın mı?' diye sordu. Kardeşlerine söylediğini araştırdığını cesaret edemediğini söyleyen kadın evli olduğunu eşinin çocuklarının varlığını bilmediğini çok çekindiğini, yayın dışında anlatacağını söyledi.
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