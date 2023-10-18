18 Ekim 2023, Çarşamba
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Merve annesinin sesini ilk kez Müge Anlı'da duydu! Sözleri çıldırttı
Merve Çınar 21 yıldır hiç görmediği annesinin sesini ilk kez Müge Anlı'da duydu. Nermin Akbağ ile telefonda konuşan Merve, annesine 'bizi hiç aramadın mı?' diye sordu. Kardeşlerine söylediğini araştırdığını cesaret edemediğini söyleyen kadın evli olduğunu eşinin çocuklarının varlığını bilmediğini çok çekindiğini, yayın dışında anlatacağını söyledi.