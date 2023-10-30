Kızılay’dan Müge Anlı’ya ’Platin Madalya’ ödülü

Müge Anlı ve Dostları aşevi filosu, Cumhuriyet'in 100. yılında 103 araca ulaştı. Doğal afetler başta olmak üzere yardıma ihtiyaç duyulan her yerde yemek dağıtmak için göreve başlayan araçlar görev yerlerine gitmek üzere yola çıktı. Müge Anlı'ya Kızılay başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'dan 'Platin Madalya' ödülü verildi.