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Kızılay'dan Müge Anlı'ya 'Platin Madalya' ödülü

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Giriş: 30.10.2023 12:26
Güncelleme:30.10.2023 12:26
Müge Anlı ve Dostları aşevi filosu, Cumhuriyet'in 100. yılında 103 araca ulaştı. Doğal afetler başta olmak üzere yardıma ihtiyaç duyulan her yerde yemek dağıtmak için göreve başlayan araçlar görev yerlerine gitmek üzere yola çıktı. Müge Anlı'ya Kızılay başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'dan 'Platin Madalya' ödülü verildi.

Kızılay’dan Müge Anlı’ya ’Platin Madalya’ ödülü
Kızılay'dan Müge Anlı'ya 'Platin Madalya' ödülü
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