30 Ekim 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bedriye Kılıç'ın katili Tayfur Kılıç cezaevine gönderildi
Burnundan getirdiği hayatını elinden aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırıldı, karısını öldürdüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı koca, demir parmaklıklar arasında... Tayfur Kılıç Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Oradan eşinin cansız bedenini attığı bölgeye gidildi. Karısını öldürdüğünü kabul eden Tayfur Kılıç o gece yaşananları bir bir anlattı. Olay yeri tatbikatı yapılıp titizlikle incelemelerde bulunuldu.