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Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Bedriye Kılıç'ın katili Tayfur Kılıç cezaevine gönderildi

Bedriye Kılıç'ın katili Tayfur Kılıç cezaevine gönderildi

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Giriş: 30.10.2023 13:33
Güncelleme:30.10.2023 13:34
Burnundan getirdiği hayatını elinden aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırıldı, karısını öldürdüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı koca, demir parmaklıklar arasında... Tayfur Kılıç Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Oradan eşinin cansız bedenini attığı bölgeye gidildi. Karısını öldürdüğünü kabul eden Tayfur Kılıç o gece yaşananları bir bir anlattı. Olay yeri tatbikatı yapılıp titizlikle incelemelerde bulunuldu.
Katil zanlısı koca cezaevine gönderildi
Katil zanlısı koca cezaevine gönderildi
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