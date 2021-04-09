Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Nisan 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Dayakçı büyük gelin mi görüntüleyen küçük gelin mi? Korku evindeki dehşet anları! 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın ölümündeki şüpheler! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Nisan 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Dayakçı büyük gelin mi görüntüleyen küçük gelin mi? Korku evindeki dehşet anları! 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın ölümündeki şüpheler!Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 9 NİSAN CUMA CANLI İZLE

9 Nisan Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.