CANLI İZLE: Müge Anlı 9 Mart Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Mart 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 20 yaşındaki genç kadının acı sonu, bir numaralı şüphelinin akılalmaz plan, peş peşe gelen gözaltılar... Mervenur Polat’ın şüpheli ölümüyle ilgili gelişmeler! Kendisi kayboldu, aracı terk edilmiş halde bulundu! 48 yaşındaki Adem Bozkurt’a ne oldu? Zihinsel engeli bulunan genç bir kız, onu kaçıran genç bir aşık, 2 sevgilinin kaderini belirleyecek rapor... Ne sonuç çıkacak, aileler ne karara varacak? Tolga Topanoğlu’nun filmleri aratmayacak öyküsü ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Mart 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 20 yaşındaki genç kadının acı sonu, bir numaralı şüphelinin akılalmaz plan, peş peşe gelen gözaltılar... Mervenur Polat'ın şüpheli ölümüyle ilgili gelişmeler! Kendisi kayboldu, aracı terk edilmiş halde bulundu! 48 yaşındaki Adem Bozkurt'a ne oldu? Zihinsel engeli bulunan genç bir kız, onu kaçıran genç bir aşık, 2 sevgilinin kaderini belirleyecek rapor... Ne sonuç çıkacak, aileler ne karara varacak? Tolga Topanoğlu'nun filmleri aratmayacak öyküsü ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

9 Mart Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.