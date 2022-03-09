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Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Mart Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 09.03.2022 10:21
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Mart 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kaçırılan annesini bulmaya geldi, aylar sonra kavuştu! Çöpçatan bir gelin, pahalıya patlayan evlilik oyunu, birbirine düşen aile üyeleri, çarpıcı iddialar! Dünürünü ve damadını kandıran kayınpeder canlı yayında! Annesi ile bir yıl sonra canlı yayında konuştu! Cemile Özdemir ailesine geri dönecek mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Mart 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kaçırılan annesini bulmaya geldi, aylar sonra kavuştu! Çöpçatan bir gelin, pahalıya patlayan evlilik oyunu, birbirine düşen aile üyeleri, çarpıcı iddialar! Dünürünü ve damadını kandıran kayınpeder canlı yayında! Annesi ile bir yıl sonra canlı yayında konuştu! Cemile Özdemir ailesine geri dönecek mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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9 Mart Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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