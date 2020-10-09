CANLI İZLE: Müge Anlı 9 Ekim Cuma

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Ekim 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; 27 aydır kayıp olan Saliha Çalışkan kaybolduğu gün kiminle görüştü? 2.5 yıldır haber alınamayan genç kadına ne oldu? Evlilik hayalleri kurdu, sahte gelin kayıplara karıştı! 19 yaşındaki Sabri Gezer’in tuhaf dolandırılma iddiası! Saliha Çalışkan kayboldu, banka kartı kullanılmaya devam etti... O kartı kim, nasıl kullandı? İş yeri sahipleri kimi işaret etti? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Ekim 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; 27 aydır kayıp olan Saliha Çalışkan kaybolduğu gün kiminle görüştü? 2.5 yıldır haber alınamayan genç kadına ne oldu? Evlilik hayalleri kurdu, sahte gelin kayıplara karıştı! 19 yaşındaki Sabri Gezer'in tuhaf dolandırılma iddiası! Saliha Çalışkan kayboldu, banka kartı kullanılmaya devam etti... O kartı kim, nasıl kullandı? İş yeri sahipleri kimi işaret etti? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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