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Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Şubat Salı canlı yayın izle

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Giriş: 08.02.2022 10:19
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Şubat 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 8 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; sihir var sandılar, her defasında hüsranla karşılaştılar! Geri dönüşü olmayan yanlışlar, giden paralar... Gönül Taşan hakkındaki iddialara ne cevap verecek? 4 yaşındaki oğluyla aç ve susuz kalan bir anne, yanıt aranan yardım çağrısı! Müzeyyen Yöndem ve dört yaşındaki çocuğuna ne oldu? 24 yaşında kayıp bir anne, yeğenini arayan endişeli bir hala, şüpheler ve iddialar... Sevil Kutlu nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Şubat 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

8 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; sihir var sandılar, her defasında hüsranla karşılaştılar! Geri dönüşü olmayan yanlışlar, giden paralar... Gönül Taşan hakkındaki iddialara ne cevap verecek? 4 yaşındaki oğluyla aç ve susuz kalan bir anne, yanıt aranan yardım çağrısı! Müzeyyen Yöndem ve dört yaşındaki çocuğuna ne oldu? 24 yaşında kayıp bir anne, yeğenini arayan endişeli bir hala, şüpheler ve iddialar... Sevil Kutlu nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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8 Şubat Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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