Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Haziran Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Haziran 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 17 yıldır ulaşılamayan 16 çocuk babası, Halit Kuşçu için kenetlenen akrabaları, 63 yaşındaki adamı son gören damadı, birbirlerini suçlayan taraflar... Halit Kuşçu’nun şüpheli kaybı! Oğluna haddinden fazla düşkün bir anne, eskisi gibi olmadığı için şüpheye düşüren evlat, kırgınlık, kızgınlık, beklenti... Test sonucunda ne çıkacak? Anne oğul orta yolu bulacak mı? Karısıyla barışmak istedi, cinayete kurban gitti! Eşi, kayınbiraderi, eniştesi... Karar duruşması görüldü! Elazığ’da öldürülen eski muhtarın cinayetinde mahkemenin sözü ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Haziran 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

7 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 17 yıldır ulaşılamayan 16 çocuk babası, Halit Kuşçu için kenetlenen akrabaları, 63 yaşındaki adamı son gören damadı, birbirlerini suçlayan taraflar... Halit Kuşçu'nun şüpheli kaybı! Oğluna haddinden fazla düşkün bir anne, eskisi gibi olmadığı için şüpheye düşüren evlat, kırgınlık, kızgınlık, beklenti... Test sonucunda ne çıkacak? Anne oğul orta yolu bulacak mı? Karısıyla barışmak istedi, cinayete kurban gitti! Eşi, kayınbiraderi, eniştesi... Karar duruşması görüldü! Elazığ'da öldürülen eski muhtarın cinayetinde mahkemenin sözü ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Haziran Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.