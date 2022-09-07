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Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Eylül Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 07.09.2022 10:17
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Eylül 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; dövüldü, öldürüldü, gömüldü... Şüpheli para trafiği... Suçladığı sevgilisinin neden yanındaydı? Dayak fotoğrafındaki detay, son dakika itirafı... DJ Gezgin cinayetinde kuşkular ve sorular... İş aramaya diye çıktı bir daha geri dönmedi! Hastalıkla mücadele ederken oğlunu arayan anne, endişeli bekleyiş... 43 yaşındaki Turan Baklacı’nın kaybı! Kanlı biten düğün hazırlığı, 3 ayrı kıskançlık, kuşkuların birleştiği nişanlı... 19 yaşındaki Rabia Aslan’ın katili kim? Aşkı buldum derken borçlu çıktı! Yıkılan hayaller, kaybedilen paralar... Serap Turfan’ın dolandırılma hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Eylül 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

7 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; dövüldü, öldürüldü, gömüldü... Şüpheli para trafiği... Suçladığı sevgilisinin neden yanındaydı? Dayak fotoğrafındaki detay, son dakika itirafı... DJ Gezgin cinayetinde kuşkular ve sorular... İş aramaya diye çıktı bir daha geri dönmedi! Hastalıkla mücadele ederken oğlunu arayan anne, endişeli bekleyiş... 43 yaşındaki Turan Baklacı'nın kaybı! Kanlı biten düğün hazırlığı, 3 ayrı kıskançlık, kuşkuların birleştiği nişanlı... 19 yaşındaki Rabia Aslan'ın katili kim? Aşkı buldum derken borçlu çıktı! Yıkılan hayaller, kaybedilen paralar... Serap Turfan'ın dolandırılma hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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7 Eylül Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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