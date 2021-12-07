Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Aralık Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Aralık 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; tüm ailesini bırakıp gitti, metruk bir binada bulundu! Yürekleri yakan bir çağrı, yeni bir başlangıç! Sevda Kılıç’la ilgili gelişmeler! Milyoner olacağına inandı, iki aylık bebeğiyle ortada kaldı! Emine Karayılan’ın kararan hayatı! 18 yaşında genç kız 2015’te ortadan kayboldu yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Meliha Özsu cinayeti ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Aralık 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

7 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; tüm ailesini bırakıp gitti, metruk bir binada bulundu! Yürekleri yakan bir çağrı, yeni bir başlangıç! Sevda Kılıç'la ilgili gelişmeler! Milyoner olacağına inandı, iki aylık bebeğiyle ortada kaldı! Emine Karayılan'ın kararan hayatı! 18 yaşında genç kız 2015'te ortadan kayboldu yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Meliha Özsu cinayeti ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Aralık Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.