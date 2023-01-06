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Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Ocak Cuma canlı izle

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Giriş: 06.01.2023 10:23
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Ocak 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 6 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; 64 yaşındaki kayıp bir kadın, takıntılı küfürbaz! Şüphe, çelişki... Arife Gökçe'nin kaybında cinayet şüphesi! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Ocak 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

6 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; 64 yaşındaki kayıp bir kadın, takıntılı küfürbaz! Şüphe, çelişki... Arife Gökçe'nin kaybında cinayet şüphesi! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Ocak Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 6 OCAK CUMA CANLI İZLE

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