Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Kasım Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Kasım 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 6 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; başkasıyla evliyken birini kaçırdı, sevgilisini tutan eli boş kaldı! Kirpiklerine kadar sevilen adamın aşk acısı, anne Gönül Yıldız’ın çifte mutluluğu! Bursa’da şüpheli kayıp! Sınırları aşan arkadaşlık, yanından kaybolduğu arkadaşı, tehdit iddiası... Yusuf Kavuk nasıl kayboldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Kasım 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

6 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; başkasıyla evliyken birini kaçırdı, sevgilisini tutan eli boş kaldı! Kirpiklerine kadar sevilen adamın aşk acısı, anne Gönül Yıldız'ın çifte mutluluğu! Bursa'da şüpheli kayıp! Sınırları aşan arkadaşlık, yanından kaybolduğu arkadaşı, tehdit iddiası... Yusuf Kavuk nasıl kayboldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Kasım Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.