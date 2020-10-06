CANLI İZLE: Müge Anlı 6 Ekim Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Ekim 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 6 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; Betty kemikleri buldu olayların seyri değişti! Kaza mı, cinayet mi? Ne karar çıktı? Mehmet Ali Koran’ın şüpheli ölümüyle ilgili sıcak gelişme! Doğar doğmaz evlatlık verildi, yıllar sonra gerçeği öğrendi! Hülya Ertaş’ın 37 yıldır süren aile arayışı... Evlilik hayalleri kurdu, sahte gelin kayıplara karıştı! Olan binlerce lirasına oldu… 19 yaşındaki Sabri Gezer’in tuhaf dolandırılma iddiası! 3 yıldır haber alınamayan genç bir adam, soru işaretleri, korkunç iddialar... 23 yaşındaki Hasan Kiraz’ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Ekim 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

6 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; Betty kemikleri buldu olayların seyri değişti! Kaza mı, cinayet mi? Ne karar çıktı? Mehmet Ali Koran'ın şüpheli ölümüyle ilgili sıcak gelişme! Doğar doğmaz evlatlık verildi, yıllar sonra gerçeği öğrendi! Hülya Ertaş'ın 37 yıldır süren aile arayışı... Evlilik hayalleri kurdu, sahte gelin kayıplara karıştı! Olan binlerce lirasına oldu… 19 yaşındaki Sabri Gezer'in tuhaf dolandırılma iddiası! 3 yıldır haber alınamayan genç bir adam, soru işaretleri, korkunç iddialar... 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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