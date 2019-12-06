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06.12.2019

Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Aralık Cuma tek parça izle | Müge Anlı canlı yayın ATV - 06.12.2019

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Aralık 2019 Cuma) neler yaşandı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tamamını buradan izleyebilirsiniz... 5 aydır kayıp olan Fatma'nın nerede olduğu ortaya çıktı! Korkunç iddiaların sahibi kızlar ve anneleri canlı yayında!

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