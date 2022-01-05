Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Ocak Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Ocak 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 84 yaşında kayıp bir adam, birbirlerini suçlayan kardeşler, şiddet iddiaları, kuşku uyandıran detaylar... 6 buçuk yıldır izine rastlanmayan Faik Koçsoy’a ne oldu? Yeni yılın ilk günü kayboldu, bir daha geri dönmedi! 64 yaşındaki adamla ilgili sıcak gelişmeler! Ölümünden kimler sorumlu? Ecevit Anladı hayatını nasıl kaybetti? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Ocak 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

5 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 84 yaşında kayıp bir adam, birbirlerini suçlayan kardeşler, şiddet iddiaları, kuşku uyandıran detaylar... 6 buçuk yıldır izine rastlanmayan Faik Koçsoy'a ne oldu? Yeni yılın ilk günü kayboldu, bir daha geri dönmedi! 64 yaşındaki adamla ilgili sıcak gelişmeler! Ölümünden kimler sorumlu? Ecevit Anladı hayatını nasıl kaybetti? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...