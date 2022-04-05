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Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Nisan Salı canlı izle

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Giriş: 05.04.2022 10:21
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Nisan 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; 5 yıldır haber alınamayan 13 yaşında bir çocuk... Tanıklar, çelişkili yanıtlar... Neden kimse görmedi? Celal Seyit'in kaybında cinayet şüphesi! 1994 senesinde dünyaya geldi, 12 günlükken evlatlık verildi. 3 yıl önce öğrenilen çeyrek asırlık gerçek! Elif Akkaya'nın hiç görmediği biyolojik ailesiyle ilgili sıcak gelişmeler... Hayat arkadaşı istedi, kalp yarası oldu. Hayali bir kadın, pahalıya patlayan evlilik hayali! Mehmet Genç'in dolandırılma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Nisan Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

5 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; 5 yıldır haber alınamayan 13 yaşında bir çocuk... Tanıklar, çelişkili yanıtlar... Neden kimse görmedi? Celal Seyit'in kaybında cinayet şüphesi! 1994 senesinde dünyaya geldi, 12 günlükken evlatlık verildi. 3 yıl önce öğrenilen çeyrek asırlık gerçek! Elif Akkaya'nın hiç görmediği biyolojik ailesiyle ilgili sıcak gelişmeler... Hayat arkadaşı istedi, kalp yarası oldu. Hayali bir kadın, pahalıya patlayan evlilik hayali! Mehmet Genç'in dolandırılma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

5 Nisan Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 5 NİSAN SALI CANLI İZLE

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CANLI İZLE: Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Nisan
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