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Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Mayıs Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 05.05.2022 10:29
Güncelleme:05.05.2022 10:31
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Mayıs 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; çiftlik evinde cinayet şüphesi! Gece karanlığındaki kadın, tanık olduğu olay, çarpıcı iddialar... Aysel Gülmez’e ne oldu? Amasya’da çiftçi cinayeti! Atış artığına rastlanan arkadaşlar, iddiaların odağındaki isimler, yanıt bekleyen sorular, çelişkili yanıtlar... 2 çocuk babası Muhammed Burhan’ın katili kim? Kızını aramak için Ankara’dan İstanbul’a geldi, sokak sokak gezdi! Evladını bulmak isterken kocasını da kaybetti! Endişe, gözyaşı, korku... Hem kocasını hem de 28 yaşındaki kızını arayan Keziban Yılmaz! Kütahya, Sakarya ve Tokat’ta 3 ayrı kayıp! Biri 16, ikisi 18 yaşında 3 genç kız! Gözü yaşlı aileler, aynı endişeler... Kayıp kızlarımız ile ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Mayıs 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

5 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; çiftlik evinde cinayet şüphesi! Gece karanlığındaki kadın, tanık olduğu olay, çarpıcı iddialar... Aysel Gülmez'e ne oldu? Amasya'da çiftçi cinayeti! Atış artığına rastlanan arkadaşlar, iddiaların odağındaki isimler, yanıt bekleyen sorular, çelişkili yanıtlar... 2 çocuk babası Muhammed Burhan'ın katili kim? Kızını aramak için Ankara'dan İstanbul'a geldi, sokak sokak gezdi! Evladını bulmak isterken kocasını da kaybetti! Endişe, gözyaşı, korku... Hem kocasını hem de 28 yaşındaki kızını arayan Keziban Yılmaz! Kütahya, Sakarya ve Tokat'ta 3 ayrı kayıp! Biri 16, ikisi 18 yaşında 3 genç kız! Gözü yaşlı aileler, aynı endişeler... Kayıp kızlarımız ile ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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5 Mayıs Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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