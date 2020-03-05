Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Mart 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; evlerinin avlusunda kayboldu, bir gün sonra çuval içinde ölü olarak bulundu! 6 yaşındaki Zehra’yı kim, neden öldürdü? Çorap satmaya diye çıktı bir daha evine dönmedi! 3 çocuk annesi Remziye Yelegel olayında sıcak gelişme! Bir anda ortadan kayboldu bir daha haber alınamadı! 86 yaşındaki Cuma Şahin’in başına ne geldi? 22 yaşındaki Özcan Eren’in başına ne geldi? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Mart 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

5 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; evlerinin avlusunda kayboldu, bir gün sonra çuval içinde ölü olarak bulundu! 6 yaşındaki Zehra'yı kim, neden öldürdü? Çorap satmaya diye çıktı bir daha evine dönmedi! 3 çocuk annesi Remziye Yelegel olayında sıcak gelişme! Bir anda ortadan kayboldu bir daha haber alınamadı! 86 yaşındaki Cuma Şahin'in başına ne geldi? 22 yaşındaki Özcan Eren'in başına ne geldi? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

5 Mart Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.