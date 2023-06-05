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Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Haziran Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 05.06.2023 10:16
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Haziran 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; ırmak kenarındaki bahçeye bırakılan bir bebek, 28 yıldır yanıtsız kalan sorular, tamamlanmayı bekleyen bir hikaye! Ethan Gönül’ün aile hasreti! Babası cezaevinden çıkıp annesini katletti, büyüdü annesinin katili olan babasını aramaya geldi! Firari eski koca, acı, korku, adalet arzusu! Hatice Sarıkaya cinayeti ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Haziran 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

5 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; ırmak kenarındaki bahçeye bırakılan bir bebek, 28 yıldır yanıtsız kalan sorular, tamamlanmayı bekleyen bir hikaye! Ethan Gönül'ün aile hasreti! Babası cezaevinden çıkıp annesini katletti, büyüdü annesinin katili olan babasını aramaya geldi! Firari eski koca, acı, korku, adalet arzusu! Hatice Sarıkaya cinayeti ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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5 Haziran Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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