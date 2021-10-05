Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Ekim Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Ekim 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; eşi öldürülen bir kadın, bir garip aşk mektubu! Koca ineğim, tavşanım, civelek dürdanem... Balıkesirli çiftçi Mustafa Kut’un katili kim? Şüpheli şekilde kayboldu, didik didik arandı! Terk edilmiş bir araç, şüpheli yakın arkadaş, aldatma iddiası, görgü tanıkları... 4 çocuk babası Necati’ye ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Ekim 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

5 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; eşi öldürülen bir kadın, bir garip aşk mektubu! Koca ineğim, tavşanım, civelek dürdanem... Balıkesirli çiftçi Mustafa Kut'un katili kim? Şüpheli şekilde kayboldu, didik didik arandı! Terk edilmiş bir araç, şüpheli yakın arkadaş, aldatma iddiası, görgü tanıkları... 4 çocuk babası Necati'ye ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

5 Ekim Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.