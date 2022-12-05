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Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Aralık Pazartesi canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Aralık 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
5 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; peş peşe ölümler ve şüpheler, ölüm randevusu, cinayet pazarlığı, kiralık katil siparişi… Naip Şansal'ın şüpheli ölümü! 40 yıllık aşk, yanlış anlaşılma, şaşkına çeviren ayrılık, üzüntü ve endişe... Ayşe Yüksekova'nın kaybı! Müge Anlı'da yanıt bulan çağrı, koruma altına alınan çocuklar... Karısı için evlatlarını mı kullandı! Derya ve kayınvalidesi canlı yayında! 18 yaşında kayıp bir genç kız, anne ve babanın gözyaşları, şüphe ve endişe... Gülsüm ile ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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5 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.