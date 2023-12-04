Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Aralık Pazartesi tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Aralık 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 4 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Denizli’de kadın cinayeti! Sol yanının ihaneti, 2 kadının kıskançlık ve ihanet dolu rekabeti! Kim darbetti? Kim öldürdü? Hatice Çaltı’yı darbettiği iddia edilen isim canlı yayında! 2 yaşındaki kızıyla kayboldu, kaybının 16. gününde Müge Anlı’da bulundu! Hamide Gökçeağaç ailesiyle yüzleşecek mi? Ordu’dan hareket ettiler, İstanbul çevresinde kayboldular! Direksiyon başındaki endişe, kayıp yolculuk... Lütfiye ve İrfan Kabataş çifti ile ilgili sıcak gelişme! 2 çocuk annesinin acı sonu, ihbar niteliğinde ifadeler, birden fazla kötü ortam evi, tarafını değiştirecek mi? Ailesiyle yürüyecek mi? Nevrigül Alan’ın ölümündeki şüpheler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Aralık 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

4 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Denizli'de kadın cinayeti! Sol yanının ihaneti, 2 kadının kıskançlık ve ihanet dolu rekabeti! Kim darbetti? Kim öldürdü? Hatice Çaltı'yı darbettiği iddia edilen isim canlı yayında! 2 yaşındaki kızıyla kayboldu, kaybının 16. gününde Müge Anlı'da bulundu! Hamide Gökçeağaç ailesiyle yüzleşecek mi? Ordu'dan hareket ettiler, İstanbul çevresinde kayboldular! Direksiyon başındaki endişe, kayıp yolculuk... Lütfiye ve İrfan Kabataş çifti ile ilgili sıcak gelişme! 2 çocuk annesinin acı sonu, ihbar niteliğinde ifadeler, birden fazla kötü ortam evi, tarafını değiştirecek mi? Ailesiyle yürüyecek mi? Nevrigül Alan'ın ölümündeki şüpheler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...