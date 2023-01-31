Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Ocak Salı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Ocak 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 31 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Sevdiği kızı kaçırdı, 17 günlük evliyken sırra kadem bastı! Kaybolan kuzen, çarpıcı iddialar, infaz emri mi verildi? Saklanıyor mu? Yoksa öldürüldü mü? Yılmaz kuzenlere ne oldu? 10 yıl önce çocuklarını, yuvasını bıraktı. 2 sene boyunca kimse ulaşamadı. Anne ve kardeşin gönül kırgınlığı... Halil İbrahim Fıstıkçı hakkında sıcak gelişme! Oğlunu öldü bilen anne, 35 yıl sonra 'ölen oğlun benim' diyen bir adam. Önce yeşeren sonra kırılan umutlar. Kaptırılan paralar... Şerife Tuna'ya oynanan akılalmaz oyun. Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Ocak 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

31 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Sevdiği kızı kaçırdı, 17 günlük evliyken sırra kadem bastı! Kaybolan kuzen, çarpıcı iddialar, infaz emri mi verildi? Saklanıyor mu? Yoksa öldürüldü mü? Yılmaz kuzenlere ne oldu? 10 yıl önce çocuklarını, yuvasını bıraktı. 2 sene boyunca kimse ulaşamadı. Anne ve kardeşin gönül kırgınlığı... Halil İbrahim Fıstıkçı hakkında sıcak gelişme! Oğlunu öldü bilen anne, 35 yıl sonra 'ölen oğlun benim' diyen bir adam. Önce yeşeren sonra kırılan umutlar. Kaptırılan paralar... Şerife Tuna'ya oynanan akılalmaz oyun... Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

31 Ocak Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 31 OCAK SALI İZLE