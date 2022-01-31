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Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Ocak Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 31.01.2022 10:20
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Ocak 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 31 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; tek bir fotoğraf karesine sığan 13 yıllık özlem! Soru işaretleri, korkutan iddialar... Merve Yöndem’in izini sürdüğü annesi ve kardeşi hakkındaki çarpıcı gelişmeler! Evlilik hayali kuran Sultan Aktaş’ın dolandırılma hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Ocak 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

31 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; tek bir fotoğraf karesine sığan 13 yıllık özlem! Soru işaretleri, korkutan iddialar... Merve Yöndem'in izini sürdüğü annesi ve kardeşi hakkındaki çarpıcı gelişmeler! Evlilik hayali kuran Sultan Aktaş'ın dolandırılma hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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31 Ocak Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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