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Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Mayıs Salı canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Mayıs 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
31 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında infaz! Issız nehir kıyısına kim götürdü? 11 ayrı tanık, ortak şüphe, yanıt aranan soru... Muhammet Burhan'ın katili kim? 24 yaşında zihinsel engelli kız, evlilik hayalleri kurdu, ortadan kayboldu! Endişe ve gözyaşı... İstanbul'dan kaybolan kızımızla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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